Valverde: geen Ronde, wel GP Indurain 30 maart 2018

Alejandro Valverde start zondag dan tóch niet in de Ronde van Vlaanderen. Ook de andere potentiële kopman Daniele Bennati past. De Italiaan brak in Gent-Wevelgem een middenvoetsbeentje is ook out voor Parijs-Roubaix. Valverde keerde inmiddels terug naar huis. Zaterdag start de leider in de individuele WorldTour-ranking in de GP Miguel Indurain. (JDK/TLB)