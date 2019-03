Exclusief voor abonnees Valverde en Bernal meteen in top vijf 26 maart 2019

00u00 0

Ook zij zagen hoe Thomas De Gendt zijn aanvalslust beloond zag in de opener in Catalonië, maar in de achtergrond deden Alejandro Valverde en Egan Bernal geen slechte zaken. De Spanjaard profiteerde door onderweg twee seconden bonificatie te pakken, de Colombiaan één. Zo maken de twee, beiden uit op de eindzege, meteen hun opwachting in de top vijf. Valverde als vierde op 2'56" van De Gendt, Bernal telt als nummer vijf een seconde meer. Valverde (38), die zaterdag met een zevende plaats zijn beste resultaat ooit liet optekenen in Milaan-Sanremo, won zowel in 2017 en 2018 (en in 2009) de Ronde van Catalonië, Bernal is de jongste winnaar van Parijs-Nice. (ODBS)