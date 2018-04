Valse vos moet vogels uit kerkhof verjagen 20 april 2018

Op de begraafplaats van Zwijndrecht kunnen bezoekers oog in oog komen te staan met een vervaarlijk uitziende vos. Het gaat niet om een echt dier, maar om een nepvos van hard karton. Het is een initiatief van het gemeentebestuur om iets te doen aan de plaag van houtduiven. De vogels veroorzaken heel wat overlast doordat hun uitwerpselen de grafzerken bevuilen. "Vorig jaar hebben we vallen geplaatst, maar die hadden weinig resultaat", zegt schepen Bruno Byl (CD&V). "Ik hoorde van een experiment met nepvossen op landbouwvelden in West-Vlaanderen en besloot hetzelfde hier te laten proberen. De vos is immers de natuurlijke vijand van de houtduif. Omdat we niet willen dat iemand erg schrikt, staan er aan de ingang van de begraafplaats wel borden om bezoekers te waarschuwen dat het een nepvos is. De vos wordt ook geregeld verplaatst zodat er geen gewenning optreedt bij de duiven." (PKM)

