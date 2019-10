Exclusief voor abonnees Valse Trump opent het vuur op media 15 oktober 2019

Donald Trump en de media, goede vrienden zullen het wellicht nooit worden. Op een conferentie voor aanhangers van de Amerikaanse president is een video afgespeeld waarin een valse Trump zijn politieke tegenstanders en leden van de media neerschiet, neersteekt en aanvalt. In de video, met het hoofd van Trump op het lichaam van een schutter die het vuur opent in de 'Kerk van het Fake News', zitten ook internetmemes en het logo van de herverkiezingscampagne van Trump. De pro-Trumpgroep American Priority, die het evenement organiseerde, zei dat de beelden zijn afgespeeld als onderdeel van een "expositie van internetmemes". Trump zelf veroordeelt de video, die volgens een woordvoerder ook niks met de campagne te maken heeft. CNN, één van de doelwitten in de video, noemt de beelden "verachtelijk en afschuwelijk".

