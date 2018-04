Valse trajectcontrole werkt even goed 17 april 2018

Automobilisten in de Brusselse Leopold-II-tunnel houden zich beter aan de regels sinds er borden zijn geïnstalleerd die trajectcontroles aankondigen. Opvallend: door politieke onenigheid worden er in de tunnel nog altijd geen boetes uitgeschreven. "De borden missen desondanks hun effect niet", zegt de woordvoerder van bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). Voor het inrijden van de Leopold-II-tunnel kondigen waarschuwingsborden sinds september vorig jaar een trajectcontrole aan. Toen die borden er nog niet stonden, reed 60% van alle auto's sneller dan de maximumsnelheid van 50 km/u. Na de plaatsing is dat percentage gedaald tot 42%. "Gecorrigeerd vanaf 56 km/u rijdt nog slechts 15% van de bestuurders te snel", aldus woordvoerder van Eric Laureys.

