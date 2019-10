Exclusief voor abonnees Valse politiechef pakt wildplasser aan 28 oktober 2019

De Leuvense politie houdt het uitgaanscentrum scherp in de gaten en dat werpt vruchten af. Een patrouille merkte het voorbije weekend een verdacht groepje jongeren op aan de Collegeberg, vlak bij de Oude Markt. Het groepje was rond een wildplasser gaan staan en leek de man in kwestie te bedreigen. De agenten merkten dat een van de jongeren zich uitgaf als agent. "Ik ben chef van de politie. Uw identiteitskaart. Ge weet dat op wildplassen een geldboete staat", aldus de 18-jarige. De agenten grepen meteen in. Het was voor de 18-jarige wel even schrikken toen hij oog in oog stond met de échte politie. De jongeman kreeg prompt een pv voor het 'aanmatigen van een ambt'. De wildplasser kreeg dan weer een GAS-boete. (BMK)

