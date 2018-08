Valse parkeerwachters aan Brussel-Zuid 13 augustus 2018

00u00 0

Aan het Brusselse Zuidstation worden mensen die zich in de omliggende straten parkeren de laatste tijd aangeklampt door valse parkeerwachters. De Zuidfoor neemt heel wat parkeerplaatsen in de buurt van het station weg, waardoor mensen zich regelmatig parkeren waar het verboden is. "Op dat moment zijn er valse parkeerwachters die de mensen aanspreken dat ze hier niet mogen parkeren, maar dat ze de wagen wel in het oog willen houden in ruil voor geld", legt Dorothée Cattrysse, woordvoerster van politiezone Brussel Zuid uit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN