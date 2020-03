Exclusief voor abonnees Valse overheidssite verkoopt mondmaskers tegen woekerprijzen 07 maart 2020

Minister Wouter Beke (CD&V) wil stappen ondernemen tegen een website die mondmaskers verkoopt tegen woekerprijzen. De verkoper stuurt mails die van de Vlaamse overheid lijken te komen om ontvangers te overtuigen om mondkapjes te bestellen - tegen 20 euro per stuk. Zo kreeg een Hasseltse kleuterschool twee mails van info@coronavirus.vlaanderen. De eerste mail gaf de school enkele richtlijnen over hygiëne. De tweede spoorde aan om zo snel mogelijk mondmaskers te bestellen via www.coronamaskers.be. Prijs: zo'n 20 euro per stuk, of 192 euro voor een pakket van twintig maskers. Of maskers ook daadwerkelijk aankomen na bestelling is twijfelachtig. "Dat doe je gewoon niet", zegt Vlaams gezondheidsminister Wouter Beke (CD&V). "Ik begrijp dat mensen ongerust zijn en op zoek zijn naar de juiste informatie. Maar ik vind het schandelijk dat men daarvan misbruik probeert te maken."

