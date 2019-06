Exclusief voor abonnees Valse noot, maar wát een showbeest Years & Years 29 juni 2019

Enkele jaren geleden deden ze nog voorprogramma's, maar die status is Years & Years al een hele tijd ontgroeid. Vanaf opener 'Sanctify' had zanger Olly Alexander het publiek volledig mee. Als we eerlijk zijn, zat er hier en daar wel een valse noot tussen - maar showbeest Olly kwam ermee weg. In een opvallende outfit en met een kilo blingbling aan z'n vingers en rond z'n hals, kronkelde hij tot in alle hoeken van het podium. En dan moest megahit 'Desire' nog komen. Een heet feestje, en een meer dan terechte hoge plek op de affiche.

