Valse negen Depay leidt Oranje naar vlotte zege 22 maart 2019

Het verleden is definitief uitgewist. Nadat Nederland de laatste twee (mislukte) campagnes startte met puntenverlies rekende het gisteren vlot af met Wit-Rusland. In gelukslocatie De Kuip, waar Oranje zijn laatste 16 matchen won, klom het al na 50 seconden op voorsprong. Memphis Depay strafte een dramatische terugspeelbal van Shitov - het grapje maakt zichzelf - koel af. De aanvaller van Lyon bleef zijn rol als 'valse negen' perfect invullen. Na twintig minuten lag hij met een assist aan de basis van de tweede treffer via Wijnaldum. Vroeg na rust versierde de doelpuntenmaker ook een penalty, Depay zette die vervolgens perfect om. Enkele minuten voor tijd kopte de mee opgerukte Van Dijk, weer op aangeven van Depay, de 4-0-eindstand op het bord. Opvallend: de enige domper op de feestavond van Oranje was de blessure bij Kenny Tete. De rechtsachter viel na 68 minuten in en moest 40 seconden later alweer naar de kant. (VDVJ)

