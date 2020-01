Exclusief voor abonnees Valse controleurs van rookmelders op pad in Wetteren 10 januari 2020

De gemeente Wetteren waarschuwt voor valse controleurs die zogezegd in hun opdracht controles uitvoeren over de aanwezigheid van rookmelders in de woning. Die zijn nog maar sinds 1 januari 2020 verplicht. "We kregen telefoon van een bezorgde burger van wie de buur bezoek had gekregen van iemand van de gemeente om zijn woonst te controleren op de aanwezigheid van rookmelders. Maar ons personeel voert zo geen huisbezoeken uit. Wie 'iemand van de gemeente' aan de deur krijgt, wordt daarom gevraagd onmiddellijk de politie te contacteren", klinkt het.