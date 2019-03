Valse bommeldingen kosten student 380.000 euro 13 maart 2019

Onbezonnen telefoontjes komen een 20-jarige student uit Namen erg duur te staan. Tussen oktober en december 2016, een half jaar na de aanslagen in Brussel, deed hij een aantal valse bommeldingen. Daardoor werden onder meer het Brusselse parketgebouw, nabijgelegen gerechtsgebouwen en het Noordstation meermaals ontruimd. Ook over de stations van Luik en Bergen en de luchthaven van Charleroi sloeg hij onterecht alarm. Via zijn IP-adres en Facebookprofiel kon de politie de toen 18-jarige student arresteren. Hij had geen duidelijk motief en besefte naar eigen zeggen niet dat zijn telefoontjes zo'n grote impact hadden. Die impact zal hem nu wel beginnen te dagen: gisteren is hij veroordeeld tot een schadevergoeding van liefst 380.000 euro en een werkstraf van 300 uur. Hij kan wel nog in beroep gaan. (WHW)

