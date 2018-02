Valse bommelder Rode Duivels riskeert 18 maanden cel 27 februari 2018

Er hangt de man die een valse bommelding deed voor een match van de Rode Duivels een gevangenisstraf van 18 maanden boven het hoofd. Elias B. moest zich gisteren voor de Dendermondse rechtbank verantwoorden, maar liet verstek gaan. De politie van Elsene stelde zich wel burgerlijke partij, omdat ze door de melding extra manschappen en middelen moest inzetten. B. had gedreigd met een aanslag in het Koning Boudewijnstadion tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Israël op 12 oktober 2015. Hij had in een mail aan de premier en via de Facebookpagina van VTM melding gemaakt van een bom. Uiteindelijk bleek de oproep vals. "Ik had gedronken. Het was niet de bedoeling zoveel heisa te veroorzaken", klonk het toen hij werd opgepakt. Vonnis op 26 maart. (DND)

