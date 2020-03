Exclusief voor abonnees Valse agenten geven 'boete' aan tandarts die mondkapjes ophaalt 30 maart 2020

00u00 0

Criminelen verkleed als agenten hebben zaterdag een tandarts opgelicht die zogezegd een niet-essentiële verplaatsing deed. Elke Hanssens (45) uit het Vlaams-Brabantse Huldenberg was met de auto op weg om bij een collega-tandarts mondmaskers op te halen, toen ze in Tervuren aan de kant werd gezet door twee agenten. "Omdat tandartsen enkel dringende ingrepen mogen doen en momenteel eigenlijk niet mogen werken, was ik volgens hen onnodig de baan op. De boete van 165 euro moesten ze onmiddellijk innen, zeiden ze." Hanssens moest cash betalen. De valse agenten vroegen haar niet om haar identiteitskaart en ze kreeg ook geen betalingsbewijs. Het was pas toen ze achteraf haar collega erover vertelde, dat hij haar aanraadde de politie in te lichten. "Ik heb een klacht ingediend, maar de kans is klein dat ik mijn centen terugzie."

