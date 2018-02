Valse agent probeert vrouw te ontvoeren 12 februari 2018

00u00 0

Een 35-jarige man uit Damme zit sinds vorige week in de cel nadat hij zich uitgaf als nepagent en een vrouw ontvoerde. De hallucinante feiten speelden zich af op 26 december. Stijn T. koos lukraak een slachtoffer uit en achtervolgde de wagen van een vrouw, die van Brugge naar Knokke reed. Na een poosje had de vrouw in de gaten dat ze gevolgd werd. Daarop zette Stijn T. een blauw zwaailicht aan. De vrouw ging aan de kant omdat ze dacht dat er een politiecontrole was. T. gebood haar naar het politiekantoor te rijden en kroop zelf achter het stuur van haar wagen. De vrouw vertrouwde het niet, maar liet de man begaan. Tot T. naar een verlaten parking reed, haar dwong uit te stappen en 'boeide' met spanbandjes. Hij zou zelfs een speelgoedgeweer tegen haar hoofd hebben gezet. De bange vrouw verweerde zich fel en kon ontsnappen. Ze reed recht naar de politie, de echte deze keer, en diende een klacht in. Na een onderzoek kon T., een drugsverslaafde, opgepakt worden. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN