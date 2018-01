Vals pv kost agent 45.000 euro 00u00 0

Twee hoofdinspecteurs van de lokale politie in Geel moeten een schadevergoeding van 45.000 euro die ze eerder van een gearresteerde man kregen, terugbetalen. Ze hadden immers het proces-verbaal vervalst en de man ervan beschuldigd dat hij de pink van één van de agenten gebroken had. Maar uiteindelijk gaf de andere agent toe dat zijn collega zich verwond had toen hij de gearresteerde man wilde slaan. De klokkenluider krijgt opschorting van straf. De agent met de gebroken vinger kreeg een celstraf van 6 maanden met uitstel. Het slachtoffer van het vervalste proces-verbaal krijgt de 45.000 euro schadevergoeding terug die hij heeft moeten betalen.