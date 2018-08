Valpartij ontsiert finale 14 augustus 2018

Veel regen en wind in Friesland gisteren. En dat had zijn invloed op het aantal valpartijen onderweg. De grootste tuimelperte gebeurde in volle voorbereiding op de eindsprint. Zwaarste slachtoffer was de Rus Viatcheslav Kuznetsov (Katusha), die na zijn val werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Ook onze landgenoot en Kuznetsovs ploegmakker Baptiste Planckaert, Jansen Amund Grondahl (LottoNL), Sep Vanmarcke (EF Education), Juul Jensen Christopher (Mitchelton-Scott) en Milan Menten (Topsport Vlaanderen) kwamen ten val of werden opgehouden. Omdat de val binnen de laatste drie kilometer gebeurde, kregen de renners geen tijdverlies aangesmeerd. (DNR)