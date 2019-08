Exclusief voor abonnees Vallende sterren te spotten 10 augustus 2019

Als je nog wensen te vervullen hebt, kijk je de komende nachten best naar de sterrenhemel. De aarde trekt momenteel door de meteorenzwerm Perseïden, en dat staat gelijk aan vallende sterren. De Perseïden zijn een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Die komen met 60 kilometer per seconde in botsing met de dampkring en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel: een vallende ster of meteoor. De activiteit van de meteorenregen bereikt zijn toppunt in de nacht van 12 op 13 augustus. Om het fenomeen te zien heb je geen telescoop of verrekijker nodig. Het volstaat om met het blote oog minstens 15 minuten te kijken naar de hemel, liefst vanop donkere plaatsen buiten stedelijke gebieden.

