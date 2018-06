Vallen vs bijten 30 juni 2018

Winnaars zijn het allebei. Dat heeft hen zo ver gebracht. Maar dat heeft ook zo zijn gevolgen voor hun gedrag op het veld. Ronaldo is een obsessief en veeleisend baasje, die zijn emoties moeilijk in de hand heeft. Huilebalk op noppen. Die wel al eens aan de vallende ziekte durft te lijden. Het doel heiligt de middelen. Werkelijk alles is toegelaten om te winnen of te scoren, ook al ontmaskeren tientallen camera's elke valse beweging. Maar wat dan gezegd van Suárez? De spits van Barcelona zet er graag zijn tanden in. Letterlijk. Hij heeft tegenstanders beledigd en gebeten - tot drie keer toe zelfs - overtredingen geveinsd, scheidsrechters klappen gegeven en trainers het leven zuur gemaakt. De aard van het beestje, al lijken de uitbarstingen nu toch wel wat onder controle. Maar schrik niet als u straks een hoogstaand stukje 'commedia dell'arte' te zien krijgt. Al dan niet in combinatie met een bijtgrage Uruguayaan.

