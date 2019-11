Exclusief voor abonnees Vallen stenen langzamer vanop een hoge bergtop? 09 november 2019

00u00 0

Hoe hoger de plek en dus verder weg van het centrum van de aarde, hoe minder de zwaartekracht doorwerkt. Vanuit die logica mag je besluiten dat een steen vanop de top van de berg langzamer naar beneden zal vallen dan van pakweg 5 meter boven de begane grond. Maar niets is minder waar, blijkt uit een experiment waarbij een steen vanop de 6.768 meter hoge Peruviaanse Huascarán naar beneden werd gekeild. Die had nochtans een valversnelling van slechts 9,76392 m/s², wat kleiner is dan de 9,81 m/s² aan het aardoppervlak. Maar omdat de lucht in de bergen veel ijler is én er dus minder luchtweerstand is om vallende voorwerpen te vertragen, keilde de steen alsnog sneller naar beneden. (StV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu