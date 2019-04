Exclusief voor abonnees Vallen mag Brieven 13 april 2019

00u00 0

'Vallen mag' is een lovenswaardig initiatief van rusthuisgroep Armonea. De valproblematiek in zorgcentra is een vaak verzwegen maar nijpend probleem: in essentie verdient toch niemand het om 'geketend' het einde tegemoet te zien. Hoog tijd dus om dit 'verborgen' probleem met de nodige ernst en creativiteit aan te pakken. Ouderdom isoleert en ontneemt helaas bewegingsruimte, in deze context zelfs heel letterlijk. Hoe daarmee om te gaan? Uiteraard blijft een persoonlijke nabijheid voor elke ouderling de ultieme droom, in realiteit valt het helaas vaak anders uit. Een professionele bekommernis, aangevuld met technologische ondersteuning, monitoring, sensoren, kan misschien soelaas bieden. 'Wie het oude niet eert, is het jonge niet weerd.'

Raf Peeters

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen