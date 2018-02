Valentijn in de modder van Venetië 03 februari 2018

00u00 0

Valentijn komt eraan en wat is er romantischer dan met je geliefde in een gondel over de kanalen van Venetië te dobberen? Wie dat van plan was, moet hopen dat het daar de komende dagen stevig gaat regenen, want momenteel is het waterpeil zo laag dat de meeste gondels gestrand liggen in weinig romantische modderpoeltjes.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Valentijn

Venetië

samenleving

familie