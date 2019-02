Valentijn en volwassenen kleuren mars 15 februari 2019

De zesde klimaatmars keerde terug naar de bron in Brussel en werd overgoten door zon, toespelingen op Valentijn en een nieuwe lading studenten. In totaal daagden zo'n 11.000 betogers op. "Het zijn inderdaad hoofdzakelijk volwassenen vandaag, dat zorgt ervoor dat de beweging wat militanter aanvoelt. Er is meer verbolgenheid, ik heb zelfs rookbommen gezien", zegt historicus David Van Reybrouck. "Wie er precies mee betoogt, heeft geen belang. Zolang we maar blijven gaan", aldus initiatiefneemster Anuna De Wever.

