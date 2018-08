Valencia meldt zich weer voor Batshuayi 09 augustus 2018

De deal hoeft niet per se vandaag te worden afgerond omdat de markt in Spanje tot eind augustus open blijft, maar Valencia is hoopvol dat het Michy Batshuayi (24) op huurbasis kan strikken. De club nam gisteren opnieuw contact op met Chelsea om het dossier te bespreken. Liefst een uitleenbeurt met aankoopoptie. Op Stamford Bridge houden ze het antwoord voorlopig in beraad. De club hoopt de komende weken zijn te grote kern af te slanken. Omdat Olivier Giroud noch Alvaro Morata aanstalten maakt om op te krassen, is het puzzelen. Een eventuele verhuur zal afhangen van wie er vandaag nog definitief of tijdelijk vertrekt. Maurizio Sarri liet Batsman dinsdag verrassend niet opdraven in de oefenmatch tegen Lyon, terwijl de andere WK-gangers, onder wie Hazard, wel een kans kregen. Batshuayi vervoegde Chelsea in 2016 voor 40 miljoen euro, maar zijn transfer was nooit een succes. Onder vorige trainer Conte was hij tweede keus. Het afgelopen halfjaar speelde hij op uitleenbasis bij Dortmund. Ook Sevilla heeft nog altijd interesse in Batsman. (KTH)

