Exclusief voor abonnees Valdetectie 18 oktober 2019

00u00 0

Sylvie De Smet legt uit dat ze nog volop bezig is met de lancering van haar valdetectiesysteem in België, maar dat haar 'FamilyEye' wel al geïnstalleerd wordt in de VS (krant van gisteren). Het probleem in België is dat je eerst jaren moet vechten tegen de papiermolen en allerlei keuringen moet ondergaan om dan opnieuw allerlei dossiers samen te stellen. Dat gaat in landen zoals de Verenigde Staten of China veel vlotter. In de VS ga je bijvoorbeeld naar een beurs met je product. Investeerders moet je niet zoeken. Als ze het interessant vinden, vragen ze hoeveel geld je nodig hebt om te beginnen.

Peter Colson

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen