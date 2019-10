Exclusief voor abonnees Val verpest halve finale Anne Zagré 07 oktober 2019

Pech voor Anne Zagré gisteren in de halve finales van de 100m horden. De 29-jarige Brusselse tikte de laatste horde aan en kwam ten val. Ze botste nog wel als vijfde over de finish - op het scherm verscheen een tijd van 13.23 -, maar omdat ze de atlete in baan 8 hinderde, werd ze nadien gediskwalificeerd. "Eerlijk, ik ben gedegouteerd dat míj dit moet overkomen, op een WK dan nog. Ik heb er geen woorden voor want ik was op weg naar een mooie chrono. Dit is zo jammer voor mij en m'n coach."

