Val van 15 meter hoge stelling wordt arbeider fataal 10 maart 2018

Een man uit Turnhout is gisteren om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Leuven. De 38-jarige Kenneth Bauweraerts was een stelling aan het opbouwen aan de Vaartkom, toen hij voor de ogen van drie collega's viel en 15 meter lager op de grond terechtkwam. Er kon geen hulp meer baten. Een wetsdokter en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse gekomen om de omstandigheden van de val te onderzoeken. "Alles wijst in de richting van een arbeidsongeval, maar de precieze details van het ongeval zijn vooralsnog onduidelijk", zegt Stephanie Vanthienen van het Leuvense parket. "Er zijn geen aanwijzingen om te denken dat de infrastructuur in en rond de werf niet in orde was." De man had laat zijn ouders, een broer en schoonzus achter. (ADPW/JVN)

