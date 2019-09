Exclusief voor abonnees Val stopt Lampaert (48ste), maar "wegrit niet in gevaar" 26 september 2019

Daar lag hij, een kilometer of acht voor de finish. "Ik draaide vol een bocht in, maar kneep wellicht iets te hard in mijn voorrem. Daardoor verloor ik volledig de controle over mijn fiets", zuchtte Yves Lampaert, die als 48ste afklokte, op 13:16 van Dennis. "Ik heb niet verder aangedrongen na de crash. En gewoon uitgereden." De pijn viel naar eigen zeggen mee. "Mijn achterwerk is een beetje geschaafd. Dat kuisen we wel uit. En ik zal een paar dagen stijf zijn van de klap. Maar de schade valt mee. Tegen zondag komt dat wel in orde. Mijn wegrit is zeker niet in gevaar." (JDK)