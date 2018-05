Val nekt Vanmarcke in Noorwegen 24 mei 2018

Sep Vanmarcke (29) haalde gisteren het einde niet in de tweede etappe in de Ronde van de Fjorden. De West-Vlaming van EF Education First-Drapac was de dag ervoor ten val gekomen en had te veel pijn. "In de eindsprint vielen een paar renners vlak voor me en ik kon hen niet ontwijken", vertelt Vanmarcke. "Ik ben vol op mijn onderrug beland. Ik ben woensdag wel gestart, maar ik had pijn aan mijn knie en vooral aan mijn rug. Ik kon niet hard op de pedalen duwen. Na elke bocht en bij elke versnelling kwam ik in de problemen. En bergop kon ik het peloton gewoon niet volgen. Het had geen zin om door te doen. Ik neem nu even rust en hoop dat ik toch klaar raak voor de Hammer Series op vrijdag." (BA)