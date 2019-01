Val kost Cant zege bij de vrouwen 02 januari 2019

Jolanda Neff verraste wereldkampioene Sanne Cant bij de vrouwen in Baal. Cant nam een blitzstart, maar kreeg plots het gezelschap van de Zwitserse mountainbikester die met Sven Nys als ideale 'gids' het parcours had verkend. In de laatste twee ronden zette Neff Cant onder druk, wat onze landgenote in een korte afdaling tot een fataal foutje dwong. Neff won met een kleine halve minuut voorsprong, Cant verstevigde haar leiderspositie in het klassement van de DVV-Trofee. "Stomme fout", maakte ze naar eigen zeggen. "Ik koos het verkeerde spoor, viel en moest dan verder met een kapotte schoen. Jammer om zo de aansluiting te verliezen. Ik zat niet op mijn limiet, was minstens de evenknie van Jolanda en had het gevoel dat ik in de slotronde wel van haar had kunnen wegrijden." (JDK)

