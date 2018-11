Vakoc wil over 100 dagen comeback maken 07 november 2018

Petr Vakoc ziet licht aan het einde van de tunnel. De 26-jarige Tsjech van Quick.Step Floors brak in januari op stage enkele ruggenwervels na een aanrijding met een vrachtwagen, maar hoopt er in 2019 opnieuw te staan. "Na drie operaties, maanden revalideren en het langzaam opvoeren van de trainingsarbeid, lijk ik stilaan klaar voor een comeback. Mijn doel is over honderd dagen weer te kunnen starten." (GVS)