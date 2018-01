Vakoc met succes geopereerd 29 januari 2018

00u00 0

De Tsjechische wielrenner Petr Vakoc is vrijdag in het ziekenhuis van Nelspruit in Zuid-Afrika met succes geopereerd. Vakoc brak enkele ruggenwervels bij een aanrijding met een vrachtwagen donderdag op training. Ook de Belg Laurens De Plus werd toen met kneuzingen aan longen en nieren naar het ziekenhuis gebracht. Bij Vakoc moesten gebroken ruggenwervels worden vastgezet. Hij moet na zijn operatie nog tien dagen in het ziekenhuis blijven. (MG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN