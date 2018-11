Vaker ziek thuis door gebrek aan beweging 14 november 2018

Het ziekteverzuim in ons land is in tien jaar met een derde gestegen, bij alle leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van hr-bedrijf Attentia. Het aantal langdurig zieken is zelf met meer dan de helft toegenomen. Op een doorsneedag is in België 8% van het personeel thuis om medische redenen. Attentia ziet een gebrek aan beweging als één van de voornaamste oorzaken. Het lanceert daarom een programma dat werknemers moet aanzetten hun uithoudingsvermogen op te krikken en de juiste lichaamshouding aan te nemen. Dat laatste is vooral belangrijk voor wie dagelijks achter een beeldscherm zit. Van die groep werknemers had 66% het voorbije jaar fysieke klachten, vooral aan de nek (33%), onderrug (32%) of schouders (25%). Bijna een kwart van de ondervraagden loopt een verhoogd risico op een burn-out.

