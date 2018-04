Vakbondslui moeten naar rechter na blokkade van haven 12 april 2018

Een militant en de voorzitter van de Antwerpse afdeling van vakbond ABVV moeten morgen voor de rechter komen na een actie in de haven. Eind juni 2016 blokkeerde het ABVV enkele toegangswegen, maar volgens de bond verliep alles probleemloos en waren er afspraken gemaakt voor het veiligheidspersoneel van de chemiebedrijven in de haven. Een militant en voorzitter Bruno Verlaeckt werden echter gearresteerd. Volgens de vakbond is het "recht om te betogen, ook op de openbare weg, een fundamenteel mensenrecht dat absolute bescherming verdient". Er is geen reden om te vervolgen, luidt het, want er is geen individuele schade veroorzaakt. "Ze hadden nooit het opzet het verkeer te belemmeren, maar enkel om op te komen voor hun syndicale eisen." Het ABVV roept militanten en sympathisanten op om de zitting bij te wonen morgen. (NBA)

