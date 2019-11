Exclusief voor abonnees Vakbonden VRT gaan betogen voor deur Jambon 06 november 2019

Op 5 december zullen de vakbonden bij de VRT betogen tegen de aangekondigde besparingen. Ze trekken dan - gewapend met, jawel, decorstukken - naar het Martelaarsplein in Brussel, om er te protesteren voor de ambtswoning van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Het Vlaams regeerakkoord voorziet in 12 miljoen euro aan besparingen, maar volgens berekeningen van de VRT-directie zal dat door allerlei bijkomende maatregelen oplopen tot 40 miljoen. De ACOD heeft het over "geen afslanking, maar een afslachting". Volgens voorzitster Michelle Graus kan een dergelijke besparing enkel gerealiseerd worden met drastische scenario's, zoals de uitverkoop van bepaalde diensten of zelfs het schrappen van zenders. "Of waarom niet: de hele nieuwsdienst? Dat zou passen in de ideologie van Jan Jambon en Bart De Wever, die de openbare omroep willen misbruiken als propagandazender voor hún nationalistisch gedachtegoed." Met de betoging wil de ACOD "Jambon en zijn kornuiten duidelijk maken dat ze niet onderhandelen met één CEO, maar met 2.000 personeelsleden en bij uitbreiding de hele bevolking". De vakbonden zullen eerstdaags toestemming vragen aan de politie voor hun optocht.

