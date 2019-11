Exclusief voor abonnees Vakbonden voeren morgen actie onder Proximus-torens 26 november 2019

00u00 0

Na de socialistische vakbond ACOD heeft ook het ACV de herstructureringsplannen bij Proximus verworpen. Beide bonden roepen het personeel op om morgenochtend tijdens de bijeenkomst van het paritair comité te protesteren aan de Proximus-torens vlak bij het Brusselse Noordstation. Bij het liberale VSOA stemde 65% voor het herstructureringsplan. "De mensen zijn bang voor het alternatief bij een neen", zegt VSOA-secretaris Linda Herremans. Ze wijst erop dat het plan dat voorlag beter was dan wat Proximus in januari aankondigde. Toen was nog sprake van 1.900 bedreigde banen, maar na maanden onderhandelen zouden het er een pak minder zijn. "We hebben een hele weg afgelegd, met minder naakte ontslagen en betere voorwaarden bij vrijwillig vertrek."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu