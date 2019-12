Exclusief voor abonnees Vakbonden van poetshulpen voeren verder actie 05 december 2019

De vakbonden van de poetshulpen uit de dienstenchequesector plannen volgende week nieuwe acties. Om hun eis voor 1,1% meer loon kracht bij te zetten, gaan ze onder meer flyeren op markten. Ook richten de bonden hun pijlen op twee grote spelers uit de sector: de West-Vlaamse groep Daenens en het Limburgse bedrijf Trixxo. Beide mogen een delegatie voor de deur verwachten. "Volgens hen is er geen geld voor meer loon, terwijl ze zelf gegroeid zijn door tal van kleinere bedrijven over te nemen. We willen hen op hun verantwoordelijkheid wijzen", aldus Issam Benali, federaal secretaris van de socialistische vakbond.

