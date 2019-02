Vakbonden niet eensgezind over klimaatstaking 23 februari 2019

Sympathie is er genoeg, maar een aanzegging om op 15 maart te staken kan niet bij alle vakbonden op een positief antwoord rekenen. De christelijke vakbond is niet van plan een stakingsaanzegging in te dienen. "We steunen die manifestatie en we roepen zelfs op om deel te nemen. Maar een stakingsaanzegging gaan we niet indienen", aldus Marc Leemans van het ACV. "Wie wil deelnemen, dient zelf een inspanning te doen." De beroepscentrales van de socialistische vakbond beslissen de komende dagen. De Algemene Centrale, één van de grootste centrales binnen het ABVV, liet alvast weten wél een stakingsaanzegging te zullen indienen. De liberale vakbond is solidair met de actievoerders, maar plant geen aanzegging. (MAC)

