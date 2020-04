Exclusief voor abonnees Vakbonden: "Eenrichtingsverkeer in winkels graag" 30 april 2020

In de tweede fase van het exitplan, vanaf 11 mei, heropenen normaal de winkels. Overal zullen dan de veiligheidsmaatregelen gelden die nu al in voedingswinkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra toegepast worden: anderhalve meter afstand, zowel voor klanten als personeel, en maximaal één klant per 10 m2 winkelruimte. Klanten zullen een halfuur krijgen om te winkelen en komen in de mate van het mogelijke alleen. Personeel draagt bij voorkeur een mondmasker.

