Vakbonden dreigen met zomerstaking bij Ryanair 25 april 2018

00u00 0

Vijf vakbonden, waaronder de Belgische bediendenvakbond LBC, hebben Ryanair voor een ultimatum gesteld. Ze dreigen met een staking tijdens de zomer als de luchtvaartmaatschappij tegen 30 juni niet is ingegaan op enkele eisen. De hoofdeis is dat Ryanair de geldende nationale wetgeving toepast op alle contracten van zijn werknemers in de verschillende landen waar het bedrijf actief is. Voorts moet de maatschappij onderhandelingen opzetten met de bonden. Tot slot moet Ryanair dezelfde voorwaarden toepassen voor het hele cabinepersoneel.