Vakbonden dreigen met 24 urenstaking in gevangenissen

De christelijke en de socialistische vakbond hebben een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking in alle gevangenissen, vanaf 11 december om 22 uur. "Van de beloftes van justitieminister Koen Geens (CD&V, red.) is er de voorbije jaren niet veel in huis gekomen. Het personeel is sterk gedemotiveerd", zegt Filip Dudal van ACV. Er is een tekort aan cipiers en aan kleding voor het personeel én er is de minimale dienstverlening die Geens er heeft "doorgeduwd", aldus Dudal. Robby De Kaey van ACOD wil dat de volgende federale regering een investeringsbeleid voert voor de gevangenissen. "Door het personeelsgebrek ondergaan gedetineerden tijdens hun straf niet de transformatie om als betere personen uit de gevangenis te komen", klinkt het. Het Gevangeniswezen en de vakbonden zullen nog voor de staking rond de tafel gaan zitten.

