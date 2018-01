Vakbonden De Lijn vragen staking aan 00u00 0

De drie vakbonden bij De Lijn hebben gisteren een stakingsaanzegging ingediend. Die loopt tot en met 25 januari, de dag nadat de raad van bestuur van De Lijn samenkomt over de herstructureringsplannen, en maakt het mogelijk om het werk neer te leggen van 25 tot en met 28 januari. Het plan dat nu voorligt, zou in drie jaar tijd 286 management- en bediendefuncties laten verdwijnen, wat voor heel wat onrust zorgt bij het personeel. "Wij hopen op een periode van verzoening, zodat we dit conflict nog kunnen vermijden", zegt ACV'er Jan Coolbrandt.