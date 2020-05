Exclusief voor abonnees Vakbonden Brussels Airlines onderhandelen niet 15 mei 2020

00u00 0

De vakbonden van Brussels Airlines weigeren met de directie van de luchtvaartmaatschappij over de arbeidsvoorwaarden van het personeel te praten, zolang er geen duidelijkheid is over de nabije toekomst van het bedrijf. Eerder deze week kondigde Brussels Airlines aan dat er duizend personeelsleden moeten afvloeien.

De Belgische regering en Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, onderhandelen echter nog over eventuele staatssteun. Die is onontbeerlijk voor het overleven van de luchtvaartmaatschappij. Carsten Spohr, de topman van Lufthansa, ontmoet deze namiddag premier Sophie Wilmès en minister van Financiën Alexander De Croo.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen