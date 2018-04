Vakbonden betogen op 16 mei tegen pensioenbeleid 18 april 2018

Op woensdag 16 mei zullen de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB in Brussel samen betogen tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel. Er wordt ook een stakingsaanzegging ingediend, om zoveel mogelijk militanten de kans te geven aan de manifestatie deel te nemen. Het gaat al om de tweede nationale pensioenbetoging in een halfjaar. Op 19 december lokte een gelijkaardige manifestatie zo'n 30.000 deelnemers. Over hoeveel demonstranten er op 16 mei worden verwacht, willen de vakbonden niet vooruitlopen, maar ze roepen hun leden op om "massaal" aanwezig te zijn. Het personeel van de spoorwegen wil alvast mee opstappen in de mars van het Brusselse Noord- naar het Zuidstation. Er zal aan de NMBS gevraagd worden om extra treinen in te leggen naar de hoofdstad en een speciaal kortingstarief toe te kennen.

HLN