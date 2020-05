Exclusief voor abonnees Vakbond wil mondkapjes verplichten voor klanten in supermarkten 28 mei 2020

Moeten we binnenkort een mondmasker dragen in de supermarkt? Als het van het ACV afhangt wel: de christelijke vakbond eist hierover snel overleg met sectorfederatie Comeos. Ook de socialistische BBTK hoopt dat klanten een mondmasker vragen, al blijft het bij hen bij een vrijwillige oproep. Volgens ACV zegt drie kwart van het winkelpersoneel dat bij het vullen van rekken de anderhalve meter afstand niet altijd bewaard kan blijven. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van de bond. "Bovendien geeft meer dan 90 procent van onze leden aan dat klanten uit zichzelf te dichtbij komen. En als ze daarop aangesproken worden reageren ze ook nog agressief", zegt vakbondsverantwoordelijke Kristel Van Damme. In Wallonië en Brussel dragen vrij veel klanten spontaan een mondmasker, in Vlaanderen niet.

