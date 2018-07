Vakbond vraagt hulp premier na Ryanair-dreigement 30 juli 2018

De Franstalige christelijke vakbond CNE noemt het "schandalig" dat Ryanair 'no show'-waarschuwingsbrieven stuurt naar personeel dat deelnam aan de staking van vorige week. "Een 'no show' is een zware fout die, wanneer het vaker gebeurt, gewoonlijk tot ontslag zonder vergoeding leidt. Deelnemen aan een staking kan in geen geval worden beschouwd als een zware fout. Dat druist in tegen alle internationale conventies", benadrukt de CNE. De vakbond heeft nu een brief geschreven naar premier Michel, minister van Werk Peeters en Europees Commissaris Thyssen om dat aan te klagen. CNE verwacht een reactie van de politici. "Het duurt al veel te lang dat Ryanair zijn zin kan doen op sociaal vlak, zonder dat de sociale inspectiediensten optreden."

