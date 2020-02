Exclusief voor abonnees Vakbond staakt tegen Vlaamse besparingen 18 februari 2020

00u00 0

De socialistische vakbond ACOD Overheidsdiensten wil vrijdag een eerste keer staken tegen de Vlaamse plannen voor de ambtenarij. Volgens algemeen secretaris Jan Van Wesemael gaat het om een waarschuwingsactie. "We gaan Vlaanderen nog niet platleggen." De stakingsoproep geldt niet voor De Lijn en het onderwijs, de impact zou beperkt blijven tot acties aan bruggen en sluizen. De bedieners daarvan zullen zich volgens het regeerakkoord aan een "gegarandeerde dienstverlening moeten houden". De datum van de actie is niet toevallig gekozen: vrijdag leggen ook de cipiers het werk neer om te protesteren tegen de minimale dienstverlening. De ACOD kan zich evenmin vinden in het voornemen om het aantal ambtenaren af te bouwen met 1.440 en de werkingsmiddelen met 265 miljoen euro. Ook de plannen om het loodswezen te privatiseren en de statutaire benoemingen af te schaffen, vallen slecht.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis