Vakbond juicht investering in Hoegaarden toe 06 februari 2019

De vakbonden bij de brouwerij Hoegaarden juichen de investering van 42 miljoen euro die AB InBev plant, toe. "Met deze investeringen hebben we meer garanties voor de toekomst van deze site", zegt vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV). "In het verleden heeft AB InBev hier toch een hobbelig parcours gereden". De vakbondsman verwijst hiermee naar de delocalisatie een tiental jaar geleden van de witbierproductie van Hoegaarden naar Jupille.Een beslissing die een jaar later herroepen werd. Wat de impact van de investering op de tewerkstelling zal zijn, is volgens de vakbondsman evenwel nog onduidelijk. Momenteel werken er bij AB InBev in Hoegaarden zo'n 170 mensen. Hij hoopt dat de nieuwe investering ook voor meer stabiliteit zal zorgen in de tewerkstelling. "Hoegaarden is een kleine brouwerij met een seizoensgebonden product dat veel flexibiliteit vraagt van zijn werknemers. We hopen nu op meer stabiele uurroosters."

