Vakantieknabbels 09 juni 2018

Wil je zelfs tijdens het knabbelen al even snakkend en smachtend aan die naderende zomervakantie denken, dan komen de Lay's Méditerranée als geroepen. Dankzij deze chips met 30% olijfolie én dus minder verzadigde vetzuren waan je je nu al in zuiderse sferen. Bij elke bite toont de olijfolie, van Spaanse origine, zich subtiel aanwezig. Al verkozen wij de '3 Peppers'-smaak (met zwarte, witte en roze peper) boven de Naturel. Prijs per pak van 130 gram: 1,46 euro bij Carrefour. (StV)

HLN