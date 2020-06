Exclusief voor abonnees Vakantie in eigen land heeft alweer afgedaan 18 juni 2020

De zomer van de vakantie in eigen land lijkt al van zijn pluimen te laten nog voor hij goed en wel begonnen is. De kust, de Ardennen, Limburg en andere toeristische trekpleisters zetten zich nochtans schrap, voor die toestroom aan vakantiegangers uit eigen land. Maar nu de grenzen opnieuw open zijn, kriebelt het bij velen om de eigen tuin of die gîte in de bossen alsnog om te ruilen voor (iets) verdere oorden. Bijgevolg: er is nog véél plaats bij ons, zeker in de steden. "Tijdens de crisis had slechts 44 procent nog een reis gepland, eind mei was alweer 54 procent van plan om toch te vertrekken. Maar de intentie om dat binnen de landsgrenzen te doen, neemt evenredig af", zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. (BCL)

